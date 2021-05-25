سحب 10 قوانين أبرزها التعليم.. ماذا حدث في مجلس النواب اليوم؟

القاهرة- مصراوي:

ناقش مجلس النواب الثلاثاء، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، عددًا من المشكلات الخاصة بالوزارة وعلى رأسها مشكلات المياه والصرف الصحي.

كما أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، طلب الحكومة سحب 10 قوانين لإعادة مناقشتها على رأسها تعديلات قانون التعليم.

وينشر مصراوي أبرز ما حدث اليوم في البرلمان:

أخطر رئيس مجلس النواب، اللجان المختصة بطلب رئيس مجلس الوزراء بطلب سحب 10 مشروعات قوانين.

وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:

1) ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

3) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

5) مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

8) مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.

كما ووافق المجلس على 4 تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات قروض ومنح.

وجاءت على النحو التالي:

1) طريقة إقرارالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكاملبالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهوريةمصر العربيةرقم 182 لسنة 2021.

2) طريقة إقرارالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمةالاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021.

3) طريقة إقرارالموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهمامسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحيالمتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بهاقرار رئيس جمهوريةمصر العربيةرقم 184 لسنة 2021.

4) طريقة إقرارالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهوريةمصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021.

كما أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أنه لا خلط لمياه الشرب بالصرف الصحي مؤكدا أن عصور "التأشيرات انتهت".

وأثار تخفيض موازنة المجلس القومي للشباب غضبًا داخل المجلس.