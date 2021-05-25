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وزير التعليم يعلق على شكاوى صعوبة امتحان الألماني "التجريبي" للثانوية

10:27 م الثلاثاء 25 مايو 2021
وزير التعليم يعلق على شكاوى صعوبة امتحان الألماني "التجريبي" للثانوية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى طلاب الثانوية العامة من الامتحان التجريبي للغة "الألمانية" كلغة ثانية الذي أداه الطلاب الأحد الماضي.

وقال شوقي، عبر حسابه على فيسبوك الثلاثاء، إنه بعد التشاور مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقييم، فقد استقر الرأى على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويتفق مع مواصفات الامتحان بالنسبه للغات الأجنبية الثانية (الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية) وكذلك يتفق مع الإطار المرجعي الأوروبي بالنسبه للغات الثانية.

وأوضح الوزير أنه تم استخدام نفس الأسئلة التي سبق استخدامها في إمتحانات الصف الأول والثاني الثانوى في الأعوام السابقة، مؤكدا أنها ليست جديدة على الطلاب.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم امتحان الألماني امتحانات الثانوية العامة

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