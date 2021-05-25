رغم سحب القانون.. وزير التعليم يكشف طريقة أداء امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا توضيحياً بشأن تعديلات قانون التعليم وامتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي عبر حسابه على فيسبوك اليوم الأربعاء، إن التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت:

١) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية

٢) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى

٣) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).

وأوضح أن مجلس الشيوخ أبدى ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة أن تطلب سحب القانون كي نرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأسابيع القادمة.

وأضاف شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والتضليل.

ولفت إلى أن فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لأنها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية.