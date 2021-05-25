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حدث في 8 ساعات| تميم يدعو السيسي لزيارة قطر.. وتحذير بشأن أدوية السكر

07:11 م الثلاثاء 25 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| تميم يدعو السيسي لزيارة قطر.. وتحذير بشأن أدوية السكر

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واقتصادية كان أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتسليمه رسالة من أمير قطر الأمير تميم.

كما نشرت منظمة الصحة العالمية، 7 معلومات مهمة يجب أن يعرفها المواطنين قبل التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

استرازينيكا الرئيس السيسي تركي ال شيخ تميم بن حمد الطقس الامتحان التجريبي

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