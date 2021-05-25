رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا سلوانس

كتب- مينا غالي:

نعت رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيل نيافة الأنبا سلوانس، رئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مضيفًا: ونصلي ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب الكنيسة.

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، وفاة نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 75 عامًا.