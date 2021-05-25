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أول رئيس دير يتوفى بـ"كورونا".. ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب الراحل

12:57 م الثلاثاء 25 مايو 2021
أول رئيس دير يتوفى بـ"كورونا".. ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب الراحل

الأنبا سلوانس

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (دير الشايب) بالأقصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 75 عامًا، وننشر أبرز المعلومات عنه على النحو التالي:

1- من مواليد محافظة قنا عام ١٩٤٦م.

2- تخرج من كلية الصيدلة عام ١٩٧١م.

3- ترهبن بدير القديس أنبا بيشوي عام ١٩٧٨م.

4- اسمه قبل الرهبنة كان القمص رويس الأنبا بيشوي.

5- تمت رسامته أسقفًا عامًا على كنائس مصر القديمة بيد مثلث الرحمات البابا أنبا شنوده الثالث ١٩٩٩م.

6- خدم لمدة 11 عامًا في مصر القديمة كأسقف عام.

7- جلس رئيسًا على دير أنبا باخوميوس الشايب بالأقصر بيد قداسة البابا أنبا تواضروس الثاني ٢٠١٣م.

8- توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمرا ناهز 75 عاما، وهو يعد أول رئيس دير يتوفى بفيروس كورونا.

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الأنبا سلوانس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دير القديس الأنبا باخوميوس فيروس كورونا وفاة الأنبا سلوانس

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