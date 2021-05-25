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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريين بمنطقة النوادي بمدينة المنيا الجديدة

12:49 م الثلاثاء 25 مايو 2021
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كتب محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، الانتهاء من سوقين تجاريين بمنطقة النوادي بالمدينة، وذلك في إطار زيادة الخدمات وتلبية متطلبات الساكنين وتوفير فرص العمل.

وأوضح عبدالعزيز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية نموذج 8 محال على مساحة 677.5 م2 بمنطقة النوادي بالقطاع أ، وكذا الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية أخرى نموذج 8 محال على مساحة 901.5 م2 بمنطقة النوادي بالقطاع ب، بمساحات وأنشطة مختلفة ‏تشمل (سوبر ماركت - مطعم - صيدلية)، وغير ذلك.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التي توفر سُبل الحياة وتفي بمتطلبات قاطني المدينة، وذلك ترسيخا للجهود المبذولة التي من شأنها النهوض بمدينة المنيا الجديدة.

سوقين تجاريين بمنطقة النوادي مدينة المنيا منطقة النوادي سوق تجاري

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