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​"الصحة" تدعم مستشفى سفاجا المركزي بجهاز أشعة مقطعية بـ5 ملايين جنيه

10:28 م الإثنين 24 مايو 2021
​"الصحة" تدعم مستشفى سفاجا المركزي بجهاز أشعة مقطعية بـ5 ملايين جنيه

جهاز أشعة مقطعية

الغردقة- (أ ش أ):

قالت الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن الوزارة دعمت مستشفي سفاجا المركزي بأحدث جهاز أشعة مقطعية بقيمة 5 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمستشفى سفاجا المركزي يرافقه الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات اليوم الاثنين، حيث تم وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية ياباني ١٦ مقطعا لعمل جميع الفحوصات المتقدمة بمستشفي سفاجا المركزي.

وأشار مرعي إلى أنه تم توريد 15 كرسي أوتوماتيكي لمرضى الغسيل الكلوي بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد مرعي، حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والمحافظ عمر حنفي، بدعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

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جهاز أشعة مقطعية مستشفى سفاجا المركزي الغردقة تامر مرعي وزارة الصحة البحر الأحمر

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