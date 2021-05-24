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شركات طيران: إخطار بإجراءات جديدة للمسافرين إلى مملكة البحرين

10:04 م الإثنين 24 مايو 2021
شركات طيران: إخطار بإجراءات جديدة للمسافرين إلى مملكة البحرين

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

تلقت شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي، إخطارًا يتضمن تعليمات جديدة بشأن المسافرين من مصر إلى مملكة البحرين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تضمن الإخطار، الذي تلقته شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية، وبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم الاثنين، أن مملكة البحرين وضعت شروطًا جديدة للسفر إليها، وهي ضرورة أن يكون جميع الركاب المسافرين إليها، تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتابع الإخطار، أيضًا أنه مسموح للمسافرين من القاهرة إلى مملكة البحرين بالسفر إليها هناك، في حال تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا أيضًا، ولكن شرط إجراء تحليل PCR سلبي، يكون ساري قبل موعد الرحلة، على أن يتم عزله داخل المملكة فور الوصول في الفنادق المصرح بها من قبل السلطات، وفقًا لمدة العزل المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية.

مطار القاهرة الدولي شركة مصر للطيران البحرين فيروس كورونا

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