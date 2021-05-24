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"مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية" تجدد اعتماد "الآيزو" في السلامة والصحة المهنية

09:05 م الإثنين 24 مايو 2021
"مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية" تجدد اعتماد "الآيزو" في السلامة والصحة المهنية

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تفتيش شركة Intertek International Ltd. - Egypt (جهة الاعتماد والمراجعة)، لتجديد اعتماد ISO 14001/2015 في نظام إدارة البيئة والترقية لاعتماد ISO 45001/2018 للسلامة والصحة المهنية، الذي حل محل اعتماد OHSAS18001 للسلامة والصحة المهنية، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، بالالتزام والحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية بكافة القطاعات والشركات.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة في أداء الأعمال الفنية، وكذلك حماية البيئة المحيطة ما يضمن سلامة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.

من جانبه قال المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، إن تجديد الاعتماد للعام الثالث على التوالي، وأوضح أنه في عام 2018 قامت شركة Intertek باعتماد الشركة للمرة الأولى، وتبع ذلك تفتيشان في عامي 2019 و2020 واجتازتهما الشركة بنجاح دون أية ملاحظات، وأضاف أن المراجعين أبدوا إعجابهم بما وصلت إليه الشركة من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

مصر للطيران الآيزو وزارة الطيران المدني عمرو أبو العينين

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