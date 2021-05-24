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تحذير رسمي من استخدام "مجموعة البرد"

04:58 م الإثنين 24 مايو 2021
تحذير رسمي من استخدام "مجموعة البرد"

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من الممارسات الدوائية الخاطئة، مناشدة المواطنين بعدم استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط والتي تسمى "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".

وشددت الهيئة في بيان اليوم، على ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية واستشارة الطبيب أو الصيدلي في طريقة الاستخدام السليمة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو استخدامها بشكل خاطئ يوفر الفرصة للبكتيريا لأن تعتاد على تأثير هذه المضادات وتتكيف معها، وبهذا تتكون سلالات أكثر قوة، لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية، كما أن علاج العدوى التي تسببها سلالات البكتيريا المقاومة أصعب وأكثر تكلفة، وبعض الحالات لا يمكن علاجها وقد تنتهي بالوفاة.

وتابعت الهيئة أن المضادات الحيوية ليس لها تأثير في علاج العدوى الفيروسية مثل "الانفلونزا أو البرد"، ونصحت بعدم التوقف عن استخدام المضاد الحيوي حال تحسن الحالة الصحية، والحرص دائما على إكمال مدة العلاج التي أقرها الطبيب المعالج.

هيئة الدواء المصرية مجموعة البرد الممارسات الدوائية الخاطئة المضادات الحيوية

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