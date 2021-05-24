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وفاة 3 رهبان من دير الرزيقات بفيروس كورونا خلال أسبوعين

03:09 م الإثنين 24 مايو 2021
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كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفاة الراهب الأب موسى الرزيقي، أمس.

وتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالعزاء لمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب موسى الرزيقي، فيما أقيمت صلاة تجنيزه ظهر اليوم بديره.

وتعد وفاة الراهب موسى الرزيقي هي الثالثة لرهبان الدير خلال أسبوعين، متأثرين بفيروس كورونا، وحسب ما أعلنه الدير فإنه رحل الأب موسي الرزيقي بعد معاناة مع فيرس كورونا وسبقه الراهب تواضروس الرزيقي يوم 20 مايو والراهب لوقا الرزيقي رحل يوم 22 مايو.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة إغلاق الزيارات عن دير مارجرجس الرزيقات بعد انتشار الإصابات بين مجمع الرهبان وتزامن الأمر مع رحيل الأب.

وفاة رهبان دير الرزيقات فيروس كورونا المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

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