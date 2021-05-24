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برئاسة رئيس الوزراء.. ننشر تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف

02:24 م الإثنين 24 مايو 2021
برئاسة رئيس الوزراء.. ننشر تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والتي تنظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

وجاءت الموافقة بناء على اقتراح النائب علي بدر، بإدخال تعديل على المادة؛ من بينها ضم ممثل لوزارة المالية يرشحه وزير المالية، على اعتبار أن عمل الصندوق يتطلب ذلك، وأن يحل وزير الأوقاف محل رئيس الصندوق، وهو رئيس الوزراء، حال غيابه.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس، ليصبح نصها كما يلي:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.

2- عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.

4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5- عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوي الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط.

مجلس النواب صندوق الوقف حنفي جبالي إنشاء صندوق الوقف الخيري

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