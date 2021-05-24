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أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

12:47 م الإثنين 24 مايو 2021
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كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة تطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي في 27 مدينة ومركزا وحيا على مستوى الـ 27 محافظة، منذ 1 مايو الجاري على أن تستمر حتى 30 يونيو القادم، ومن ثم يتم تطبيقها بشكل دائم على مستوى جميع المدن بالجمهورية.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن منظومة البناء الجديدة تنطبق فقط على المدن ولا تنطبق على القرى والنجوع المصرية.

وشدد قاسم، لمصراوي، على أن القرى مستثناة من تطبيق منظومة البناء الجديدة، لافتا إلى أنها تخضع فقط لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في القرى المصرية وفقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

اشتراطات البناء البناء في القرى منظومة البناء الجديدة الدكتور خالد قاسم

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