الإسكان: إطلاق التيار الكهربائى بمبادرة "سكن لكل المصريين" بغرب قنا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، عن إطلاق التيار الكهربائي لـ٧٢٠ وحدة سكنية بمبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" بمدينة غرب قنا، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات لـ30 عمارة بلغت نحو 150 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم وجارٍ الانتهاء من مشروعات الخدمات الأساسية لوحدات" سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" بحي النور بالمدينة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 39 مليونا و899 ألف جنيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية، وملعب ثلاثى، وحضانة، وجارٍ تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي سعة 42 فصلا بالحى بنسبة إنجاز 93%، كما بلغت نسبة إنجاز السوق التجارية التى تحتوى على 14 محلا 90%.

وأكد منيع، أنه يتم العمل على تنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع بكامل الحي، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 92%.

وقال منيع، إنه تم التأكيد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء والتسليم للأعمال المتبقية لتجهيز الحي بسبل الحياة للمواطنين الفائزين بالوحدات.

تجدر الإشارة إلى أن حي النور بمدينة السادات يضم 4060 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين بمساحات 90 متراً نموذج 3 غرف وصالة.