المبعوث الأمريكي لم يُقدم جديد.. 5 تصريحات لوزير الري حول سد النهضة

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المُذاع علي قناةon، تفاصيل مصير المفاوضات وتأثير الملء الثاني على مصر حال حدوثه.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي أبرز تلك التصريحات..

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إننا جمعيا نحتاج إلى تحرك سريع قبل عملية الملء الثاني، مشيراً إلي أن المبعوث الأمريكي استمع لكل الأطراف ولم يقدم جديد حتي الأن.

وأضاف عبد العاطي، مساء أمس الأحد،أن الملء الثاني لسد النهضة سيتسبب في صدمة مائية لبلادنا، لافتا إلى أن مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل.

وأوضح الوزير أن وزارة الري، سوف تستغل مخزون المياه الموجودة أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني.

ونوة إلى أن المفاوضات حالياً مجمدة، على الرغم عن وجود تحركات من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد استماعه لآراء الدول الثلاث.

وأشار إلى إلى البدء في إجراءات حقيقية متصلة بالفعل من خلال الري بالتنقيط والري بالرش للتعامل مع النقص المُحتمل.​