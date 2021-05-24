​"الري": إزالة 70 حالة تعد على نهر النيل في 7 محافظات

(أ ش أ):

نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات(الدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، وكفرالشيخ، وسوهاج والمنيا).

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، أسفرت الحملة عن إزالة 70 حالة تعد على مجرى النهر ليصبح بذلك إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملات 62002 حالة تعد.

وتستمر الوزارة في العمل منذ انطلاق حملات إنقاذ النهر في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المُنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وشددت على أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".