Masrawy logo white

​"الري": إزالة 70 حالة تعد على نهر النيل في 7 محافظات

12:09 ص الإثنين 24 مايو 2021
​"الري": إزالة 70 حالة تعد على نهر النيل في 7 محافظات

أرشيفية

(أ ش أ):

نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات(الدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، وكفرالشيخ، وسوهاج والمنيا).

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، أسفرت الحملة عن إزالة 70 حالة تعد على مجرى النهر ليصبح بذلك إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملات 62002 حالة تعد.

وتستمر الوزارة في العمل منذ انطلاق حملات إنقاذ النهر في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المُنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وشددت على أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

هذا المحتوى من

إزالة التعديات على نهر النيل وزارة الموارد المائية والري حملات إنقاذ النهر

الخبر التالى:

بالفيديو.. مؤسس مركز السموم بالقصر العيني يكشف كافة تفاصيل "الفطر الأسود"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الانخفاض يعود.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا