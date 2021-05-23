براتب يصل لـ6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن 1300 فرصة عمل في القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 1300 فرصة عمل للذكور والإناث، بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل لـ6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

تهدف النشرة إلى عرض جميع الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" على أن تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم.

وتتمثل فرص العمل المتوفرة على النحو التالي:

- 40 مدير مطعم براتب 5500 جنيه.

- 100 مساعد مدير مطعم براتب 5000 جنيه.

- 100 مشرف مطعم براتب 6000 جنيه.

- 300 كول سنتر، و300 عضو فريق، و150 طباخًا.

- 30 خدمة عملاء، و20 كاشير، و10 مراقب كاميرات.

- 10 فرد أمن، و25 سائقًا درجة ثانية، و40 شيف حلواني.

- 160 بائعًا بقسم بسوبر ماركت، و5 خبازين، و5 فني ي كهرباء.