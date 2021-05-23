حدث في 8 ساعات| تفاصيل علاوة موظفي القطاع العام والأعمال.. وتعديلات قانون الكهرباء
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤوليين عن مبادرة "حياة كريمة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة".
لمزيد من التفاصيل:
"الأضخم في العالم".. السيسي يطلع على عرض لكافة محاور مشروع تطوير قرى مصر
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