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تُصرف شهريًّا.. مجلس النواب يوافق على منحة لموظفي قطاع الأعمال

06:08 م الأحد 23 مايو 2021
تُصرف شهريًّا.. مجلس النواب يوافق على منحة لموظفي قطاع الأعمال

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على إقرار منحة خاصة تصرف شهريًّا للعاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتنص المادة الخامسة على:

اعتبارًا من 1/7/2021، تَمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهريًّا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

حنفي جبالي شركات قطاع الأعمال العام العلاوة السنوية الدورية قانون الخدمة المدنية

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