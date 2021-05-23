"أسلوب جديد".. المجتمعات العمرانية توقف بيع الأراضي في المدن الجديدة للأفراد مؤقتًا

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل قرار وقف بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة.

وقال المصدر لـ"مصراوي" الأحد، إن هيئة المجتمعات العمرانية، أوقفت طرح الأراضي للأفراد في المدن الجديدة، لكن لم توقف التصرف أو البيع في الأراضي الحالية.

وتابع المصدر: "سيتم الاكتفاء حاليًا ببيع الأراضي للشركات العقارية، كما سيكون نظام وأسلوب جديد للبيع للمواطنين خلال الفترة المقبلة".

وأكد المصدر أن القرار يخص الأراضي السكنية التي كان يتم طرحها بنظام الحجز الإلكتروني ضمن محاور الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا وأراضي بيت الوطن.

اقرأ أيضًا..

- ​​​هل قررت الحكومة منع بيع أراضي البناء للأفراد؟ رؤساء 3 مدن جديدة يجيبون