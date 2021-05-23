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​​​هل قررت الحكومة منع بيع أراضي البناء للأفراد؟ رؤساء 3 مدن جديدة يجيبون

09:30 ص الأحد 23 مايو 2021
​​​هل قررت الحكومة منع بيع أراضي البناء للأفراد؟ رؤساء 3 مدن جديدة يجيبون

أراضي البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

أثار خطاب منسوب لهيئة المجتمعات العمرانية، تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين فقط.

ونص الخطاب المتداول، على أنه بالإشارة إلى خطاب اللواء أركان حرب أمين عام مجلس الوزراء، بتاريخ 12 فبراير، بخصوص كتاب رئاسة الجمهورية، المرسل صورته إلى وزير الإسكان من التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات، واللواء مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم 29 مارس الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية والتي تضمن الآتي:

- عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية، والمتضمن توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه باتخاذ اللازم، لتنفيذ التكليفات المشار إليها، وطلب التنبيه باللازم والإفادة استكمالًا للعرض على رئاسة الجمهورية.

فيما أكد عدد من رؤساء المدن الجديدة، أنه حتى الآن لم يصل إليهم أي خطاب يفيد بوقف بيع الأراضي للأفراد.

وقال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر، أنه حتى الآن لم يصل إليهم أي خطابات من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد بوقف بيع الأراضي للأفراد، وفي حال وصل أي قرار سيتم الإعلان عنه للمواطنين.

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أراضي البناء هيئة المجتمعات العمرانية المطورين العقاريين وزارة الإسكان

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