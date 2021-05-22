لشقق المدن الجديدة والقائمة.. ما الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب العديد من راغبي الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري، الإعلان رسميًّا عن المبادرة الرئاسية، والتي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه البنك المركزي بإطلاقها؛ لدعم المواطنين بفائدة 3%، ونظم تقسيط على 30 سنة منذ مارس الماضي.

ويبحث راغبو الحصول على قرض التمويل العقاري، عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها إلى جهات التمويل؛ سواء أكانت شركات أم بنوك للحصول على قرض التمويل العقاري، والتي جاءت على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لمنح تمويل عقاري بالمدن الجديدة:

- إخطار التخصيص.

- محضر تخصيص الأرض.

- صورة طبق الأصل من ترخيص البناء.

- شهادة من الجهاز بالبيانات المساحية المطابقة.

- كشف رسمي حالي من الضرائب العقارية.

- موافقة الجهاز على البيع والرهن.

- العقد الابتدائي المبرم بين البائع والمشتري.

- كشف تحديد مساحي عن الوحدة محل التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ المنح.

المستندات المطلوبة لمنح تمويل عقاري بالمدن القائمة:

- العقد الابتدائي المبرم بين البائع والمشتري.

- صورة رسمية من العقد المسجل.

- شهادة تصرفات عقارية من تاريخ العقد المسجل حتى تاريخ آخر يوم.

- صورة طبق الأصل من تراخيص البناء.

- سداد ضريبة التصرفات العقارية ورسم تصديق نقابة المحامين.

- كشف تحديد مساحي عن الوحدة محل التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ المنح.

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