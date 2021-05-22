برلماني يطالب بسرعة تهيئة البنية التكنولوجية للمدارس قبل امتحانات الثانوية العامة

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حالة البنية التكنولوجية للمدارس، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة التي لم يتم تحديد مصيرها حتى هذه اللحظة، وهل سيتم إجراؤها إلكترونيًّا أو ورقيًّا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن "التربية والتعليم" ستجري امتحانات خلال الشهر الجاري بدءًا من يوم 23، ومن المفترض أن يكون هذا الامتحان "بروفة"؛ مما يستوجب تضافر الجهود للوقوف على اختبار الشبكات والبنية التكنولوجية في المدارس و"الفايبر"، بالإضافة إلى تقييم الأجزاء الفنية والتكنولوجية في المدارس، مع تدريب الطلاب على شكل الأسئلة، وأيضًا الدخول بأكواد الامتحانات، وتهيئة الأجهزة لدى الطلاب؛ حتى لا تكون هناك أية عقبات وقت إجراء الامتحان في شهر يوليو المقبل، مما قد يؤثر بشكل كبير على النتيجة العامة للطلاب.

وشدد محسب على ضرورة تضافر الجهود من أجل الانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية والتحتية للمدارس على مستوى الجمهورية، ولا بد أن يسبق ذلك عمل حصر شامل ودقيق لكل المدارس، وأوجه الضعف والجهود والخطة العاجلة للانتهاء من عملية التهيئة قبل الامتحانات بوقت كافٍ؛ حتى لا يتم تداول بعض الأخبار التي قد تتسبب في حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب، وتسبب حالة من الخوف التي تنعكس عليهم في عملية التحصيل في الامتحانات المقبلة.