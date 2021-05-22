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صور.. محافظ القاهرة يتفقد استعدادات استقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع

10:05 ص السبت 22 مايو 2021
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ قليل بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين الاستعدادات التي تجري لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١.

تنظم الحفل وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت الشعلة قد بدأت مسارها منذ الساعة ٨:٣٠ صباحا من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعي إلى شارع محمد علي بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورا بنادي الشرطة بعابدين ومن المنتظر وصولها بعد قليل ديوان عام المحافظة حيث سيكون في استقبالها محافظ القاهرة.

خالد عبدالعال وزارة الشباب والرياضة عبدالفتاح السيسي أولمبياد الطفل المصري الطفل المصري

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