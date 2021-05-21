أجواء ربيعية ممتعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء ربيعية ممتعة، حيث يسود السبت، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

كما من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة سقوط 30%.

