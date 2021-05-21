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مصدر بأسرة أحمد بهجت يكشف سبب وفاته

01:49 م الجمعة 21 مايو 2021
مصدر بأسرة أحمد بهجت يكشف سبب وفاته

رجل الأعمال أحمد بهجت

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر داخل أسرة رجل الأعمال أحمد بهجت، إن سبب وفاة رجل الأعمال الراحل ترجع إلى معاناته من الفشل الكلوي، ما أدى إلى تدهور صحته في الساعات الماضية، خلال رحلة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن رجل الأعمال الراحل أجرى عملية زراعة قلب، منذ نحو 20 عاما.

توفي صباح اليوم، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال الراحل، أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا، بعد إنهاء الترتيبات، ونعته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وأحمد بهجت هو مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم وصاحب دريم بارك و شركة إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

أحمد بهجت وفاة أحمد بهجت قناة دريم جولدي دريم لاند

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