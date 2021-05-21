مجموعة شركات بهجت: صلاة الجنازة على رجل الأعمال فور وصول جثمانه من الخارج

كتب- مينا غالى:

أعلنت مجموعة شركات بهجت، وفاة رجل الأعمال المصري الدكتور أحمد بهجت فتوح عن عمر يناهز سبعين عاما، بعد صراع طويل مع المرض لم يمنعه من الاستمرار فى خدمة وطنه حتى الأيام الأخيرة من عمره.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، الجمعة، أن الدكتور أحمد بهجت نموذجا فريدا لرجل الأعمال الوطني الناجح، فبعد أن اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق نجاحا علميا باهرا هناك، ولبى نداء وطنه وعاد إلى مصر، ليبدأ فيها رحلته العملية الطويلة، فكان بصمته الواضحة فى تطوير الصناعة الوطنية، و أنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

وأشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد بهجت، أصبح أول مطور عقارى فى مصر و إفريقيا بأن أنشأ أول تجمع سكنى هو مدينة دريم لاند فى مدينة 6 أكتوبر و قد تبعه لاحقا العديد من رجال الأعمال المصريين و العرب .

وأنشأ أحمد بهجت، أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط هى دريم بارك، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر وهى قناة دريم الفضائية ، التى ساهمت فى دعم و تطوير الإعلام المصري عبر سنوات طويلة، وظل حريصا طيلة الوقت على البقاء فى بلده الذي استثمر فيه كل أمواله خدمة للوطن و أبنائه.

ولفتت إلى أنه فور وصول الجثمان من الخارج ستتم صلاة الجنازة عليه.