حدث ليلاً| تفعيل المقترح المصري بوقف إطلاق النار بغزة.. وبايدن يشكر مصر

كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

المبادرة المصرية نجحت.. وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار الذي أعلنته دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موافقةً على المقترح المصري، وبدون أي شروط، وذلك في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يشكر بايدن لإنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتبادلا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"مصر للطيران للصيانة" تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التفتيش الافتراضي الذي أجرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA، على منشآت الشركة عبر تطبيق ZOOM للتواصل من خلال شبكة الإنترنت، بنجاح وتم تجديد الاعتماد الممنوح من FAA.

للتفاصيل اضغط الرابط

الرئيس السيسي يبحث مع سكرتير الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في الأراضىي الفلسطينية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

وزيرة الصحة: تخصيص نصف مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تضامن وزاراء الصحة العرب مع الأشقاء بدولة فلسطين بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن بقطاع غزة، مثمنة مبادرة الدول العربية بالإسراع في تقديم المساعدات الطبية العاجلة وتسخير كافة إمكانياتها لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.

للتفاصيل اضغط الرابط

في مكالمة مع الرئيس السيسي.. "بايدن" يثمّن دور مصر في حل الأزمة الفلسطينية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال المتحدث الرسمي إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة.

للتفاصيل اضغط الرابط

4 وزراء يشهدون توقيع عقود المنظومة الجديدة للمخلفات لخدمة 18 حيًا في القاهرة

شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتي ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية وانفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.

للتفاصيل اضغط الرابط

"الوطنية للإعلام" تنعى سمير غانم: "صانع البهجة.. وأسطورة الكوميديا"

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين- النجم الكبير سمير غانم أسطورة الكوميديا الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء بفن راقٍ متميز رسم من خلاله البسمة والبهجة على وجوه الملايين من محبيه وعشاق فنه الراقي في مصر والعالم العربي.

للتفاصيل اضغط الرابط

الإثنين المقبل.. الهجرة تطلق تطبيق "اتكلم عربي" بالتعاون مع "نهضة مصر"

تطلق وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر تطبيق "اتكلم عربي" ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، يوم الاثنين المقبل 24 مايو الجاري.

للتفاصيل اضغط الرابط

السيسي يبحث مع نظيره الأمريكي وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

للتفاصيل اضغط الرابط

"المجتمعات العمرانية الجديدة" تطلق موقعًا إلكترونيًا لخدمة سكان المدن الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت موقعاً إلكترونياً (nuca-services.gov.eg) لخدمة سكان المدن الجديدة، وذلك فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية.

للتفاصيل اضغط الرابط

الصحة: تلقي لقاح كورونا يقوي المناعة ويحمي من انتقال عدوى كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح أن تلقي لقاح كورونا يقوي مناعتك ويحمي من حولك من انتقال عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

للتفاصيل اضغط هنا

بـ10 ضوابط.. كيف استعدت الشواطئ العامة بالإسكندرية لاستقبال الزائرين خلال الصيف؟

أعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ضوابط والاستعداد الخاصة بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة، مؤكداً استعداد الشواطيء بكامل طاقتها لفتحها أمام الزائرين.

للتفاصيل اضغط الرابط

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب لإطلاق مبادرة "كلنا بنساعد"

وزارة التضامن تبذل مجهودات كبيرة لصالح المواطن على الأرض في مختلف المجالات والأنشطة ونرغب في دعم القضايا التنموية

للتفاصيل اضغط الرابط

مرصد مكافحة التدخين يُحذر: جهود المواجهة في مصر ترجع إلى الخلف

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، ومدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إن جهود الدولة لمكافحة التبغ شهدت تراجعا خطيرا منذ دخول أولى منتجات التبغ المسخن رسميا إلى السوق المصري في يناير الماضي، حيث قامت الشركة المنتجة بالترويج بطرق مختلفة مخالفة للقوانين لنشر منتجات جديدة تحت إدعاء أنها اقل ضررا.

للتفاصيل اضغط الرابط

للمصريين بالخارج.. "الهجرة" تكشف عن كيفية الاستثمار في البورصة المصرية

كشفت وزارة الهجرة، عن كيفية الاستثمار في البورصة المصرية للمصريين بالخارج.

للتفاصيل اضغط الرابط

شركات الطيران توضح شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية

أعلنت شركات الطيران بمطار القاهرة الدولي، التي تسير رحلات إلى السعودية، عن بدء تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين إلى السعودية، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الخميس، وذلك بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني بالمملكة.

للتفاصيل اضغط الرابط

مدبولي يتابع الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض "إكسبو دبي"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض "إكسبو دبي"، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بالمعرض، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

للتفاصيل اضغط الرابط

مستشار مجلس الوزراء ينشر استعداد مركز التطعيم بأرض المعارض - فيديو

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، يوضح حجم الاستعدادات الخاصة بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم بأرض المعارض، بمدينة نصر.

للتفاصيل اضغط الرابط

بعد حضوره حفل الزفاف.. وزير النقل يكشف هديته لكريمة قائد قطار "القاهرة ـ أسوان"

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه على استعداد لتكرار وحضور حفل زفاف خاص بأي قائد قطار أو عامل مزلقان، إذا كان مجتهدا في عمله.

للتفاصيل اضغط الرابط

مدبولي: الحكومة تسعى لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين في أسرع وقت

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة مهمة للمواطنين، أكد فيها أن الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، لكافة المواطنين المصريين.

للتفاصيل اضغط الرابط

مجلس الوزراء يرد على شائعة تحصيل رسوم نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، لا أساس له من الصحة.

للتفاصيل اضغط الرابط

مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتيح وتوفر أكبر قدر من اللقاحات لفيروس كوورنا للمواطنين.

للتفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف عدد الرحلات السعودية لمصر منذ رفع تعليق سفر المواطنين خارج المملكة

كشف مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني، أن الخطوط السعودية نفذت منذ فتح الطيران إلى مصر -خلال ال 48 ساعة الماضية- حوالي 13 رحلة إلى القاهرة، قادمة من الرياض وجدة والدمام.

للتفاصيل اضغط الرابط

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: نسعى لإحلال السلام في المنطقة

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد أن بلادها سعت للتركيز لوضع حد للعنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأسرع وقت ممكن.

للتفاصيل اضغط الرابط

مصر ترسل وفدين أمنيين لتل أبيب وفلسطين لمتابعة إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار

برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة، "بتوقيت فلسطين".

للتفاصيل اضغط الرابط

رسميا.. دولة الاحتلال تعلن الموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي، على المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين وبدون أية شروط، على أن موعد وقف إطلاق النار في وقت لاحق.

للتفاصيل اضغط الرابط

دولة الاحتلال توافق على وقف العدوان على غزة.. وحماس تعلق

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

للتفاصيل اضغط الرابط

الجامعة العربية :آن الأوان لعدم القبول بحماية الاحتلال الإسرائيلي واستدامته

دعت جامعة الدول العربية، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ الذي يستهدف حماية الاحتلال الإسرائيلي واستدامته، مؤكدة أنه قد آن الأوان أن يعلو صوت الضمير العالمي رفضاً لهذا "الواقع المشين" وأن يتحمل الاحتلال المسئولية عن جرائمه.

للتفاصيل اضغط الرابط

ليبيا: إجراء الاستحقاق الانتخابي يتوقف على الموافقة على القاعدة الدستورية

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الخميس، إن إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلاده في موعده المقرر نهاية العام الجاري، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو.

للتفاصيل اضغط الرابط

بوتين: روسيا ستحطم أنياب من يحاول سرقة أراضيها

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "تحطيم أنياب" أعداء روسيا، في تصريحات تستهدف دولا قال إنها تحاول سرقة أجزاء من الأراضي الروسية.

للتفاصيل اضغط الرابط

إفريقيا تسجل 4 ملايين و721 ألف إصابة و127 ألف وفاة جراء كورونا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم /الخميس/، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و721 الف إصابة مؤكدة، إلى جانب 127 ألفا و400 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل اضغط الرابط

الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة إصدار شهادة اللقاح المضاد لكورونا

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اليوم الخميس، بشأن خطة إصدار "الشهادة الخضراء الرقمية" لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، التي تعتبرها مراكز العطلات شريان حياة حيوي لموسم الذروة السياحية المقبل، وفقا لمصادر من البرتغال، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

للتفاصيل اضغط الرابط

البيت الأبيض: بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب بشكل صريح وقف التصعيد بشكل فوري في غزة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

للتفاصيل اضغط الرابط

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على غزةغارات للاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في سلسلة غارات وقصف مدفعي على مدينة غزة وشمال القطاع.

للتفاصيل اضغط الرابط

"سوء نية وإجهاض للوساطة".. مصر ترد على البيان الإثيوبي حول الملء الثاني لسد النهضة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد حافظ أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري.

للتفاصيل اضغط الرابط

المساعي الدبلوماسية تتكثف من أجل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس

تتكثّف المساعي الدبلوماسية الخميس علنا وبعيدا عن الأضواء في محاولة لوقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بعد ليلة جديدة من القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي العنيف وانطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

للتفاصيل اضغط الرابط

