المبادرة المصرية نجحت.. وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار الذي أعلنته دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موافقةً على المقترح المصري، وبدون أي شروط، وذلك في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

قال بيان صدر عن مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء دولة الاحتلال، أوفير جندلمان، إن "الكابينت (مجلس الوزراء المصغر) التأم ليلة أمس وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعًا, بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي, بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أي شروط حيث سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقًا".

وتابع البيان أن "المستوى السياسي يؤكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. فيما أوضحت القناة 12 العبرية، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في الثانية فجرًا، بحسب التفاهمات مع مصر.

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في تصريحات لقناة الأقصى الفلسطينية، أن "إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد هو إعلان الهزيمة، والمقاومة لا تزال قادرة وتدير المعركة بكل اقتدار".

وتابع أن "المعركة لم تنته بعد ونهنئ شعبنا بما حققته المقاومة من إنجاز، والتي وعدت وأوفت بالوعد"

وكانت جامعة الدول العربية، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ الذي يستهدف حماية الاحتلال الإسرائيلي واستدامته، مؤكدة أنه قد آن الأوان أن يعلو صوت الضمير العالمي رفضاً لهذا "الواقع المشين" وأن يتحمل الاحتلال المسئولية عن جرائمه.

جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 75 لمناقشة الوضع في فلسطين المحتلة تحت البندين (37) و(38) والتي ألقاها السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم الخميس.

وقال السفير حسام زكي "إنه خلال السنوات الاخيرة تمكن الطرف الإسرائيلي من سدّ كل منافذِ الحل السياسي للقضية الفلسطينية ، وقام بعملية ممنهجة لغسل الأدمغة حول خلالها الضحية الى معتدٍ، والشعب الواقع تحت الاحتلال الى ممارسٍ للعنف غير المبرر".

إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مصر بذلت جهودًا كبيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى الالتزام بالعمل مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم الإنساني في القطاع.

ووجه الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي نقلته فضائية العربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره في التهدئة في غزة.

وستوفد القاهرة وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

كما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتبادلا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال الرئيس، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة: "كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف: "إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة"، متمنيًا استمرار التعاون فيما بينهما لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة التي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.