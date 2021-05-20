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40 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين في شمال سيناء

05:54 م الخميس 20 مايو 2021
40 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين في شمال سيناء

سيارات إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين

(مصراوي):

استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، الدكتور منير الشوربجي أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة شمال سيناء، والذي نقل إشادة قيادات حزب الشعب الجمهوري بما تبذله محافظة شمال سيناء لاستقبال الأخوة الفلسطينيين المصابين، ومرافقيهم.

ومن جانبه أكد محافظ شمال سيناء، على جاهزية محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات الطارئة من مصابي الشعب الفلسطيني بمستشفيات المحافظة ووجود أكثر من 40 سيارة إسعاف و3 فرق طبية كاملة، دفعت بهم الوزارة بخلاف أطباء أساتذة من كافة الجامعات الذين يعملون في العريش بموجب بروتوكول تعاون مع المحافظة.

كما استعرض المحافظ خطة تنمية سيناء بشكل غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن عمل المحافظة على حل مشكلة تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، في إطار اشتراطات البناء الجديدة لما لسيناء من خصوصيه فى عقود التمليك، كما أكد أنه جاري الآن العمل على فتح محاور وطرق جديدة فى كل من العريش والشيخ زويد بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية، تعويضًا لما عاناه أهل المنطقة من الإرهاب.

وأكد المحافظ أنه يجري العمل الآن على تطوير ميناء العريش، ليصبح ميناء تجاري كبير، وجاري العمل على محطات تحلية مياه البحر بقدرات عالية، وأيضا محطات توليد كهرباء جديدة.

المصابين الفلسطينيين شمال سيناء القدس محمد عبدالفضيل شوشة

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