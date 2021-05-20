لمدة يومين.. غلق كلي لمحور اللبينى عند تقاطع الأربعين فى الجيزة بالاتجاهين



كتب- أحمد مسعد:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد الكائن أعلى محور المريوطية - محور اللبينى- محور الأربعين والذى يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية، فإن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم برفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى وذلك أعلى محور اللبينى تحديداً عند تقاطع محور اللبينى مع شارع الأربعين فى الاتجاهين.

ونوهت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمحور اللبينى بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة يومين ابتداء من الساعة 12 منتصف الليلة الموافقة حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 22/5/2021 على أن تكون الأعمال والغلق الكلى فقط من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة أن الادارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلة المرورية التالية للتسهيل على المواطنين :-



أولاً:- القادم من نفق اللبينى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى:-



- يستمر بالسير بعد نفق اللبينى لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسى يميناً



- استكمال السير بشارع ترعة السيسى حتى تقاطعه مع شارع الأربعين ثم الدخول يساراً بشارع الاربعين واستكمال السير وصولاً حتى محور اللبينى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.



ثانياً:- القادم من الطريق الدائرى ويرغب بالسير إتجاه نفق اللبينى " شارع الاهرام- شارع الملك فيصل":-



- يتم الدخول يميناً إتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى بما يقرب من (30) متر بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبينى وطريق المريوطية بمحيط منطقة الأعمال



- استكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم الكائن أعلى ترعة المريوطية ثم السير يساراً بطريق المريوطية إتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع الأهرام وشارع الملك فيصل.



قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الارشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات فى الاتجاهات الجديدة.