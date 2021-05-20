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قضية وعي.. أسامة الأزهري ينشر كتاب تعريفي للأطفال عن القدس الشريف

12:47 م الخميس 20 مايو 2021
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كتب - محمود مصطفى:

نشر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كتاب تعريفي جديد، عبارة عن ملخص للأطفال نبني به وعي الأجيال القادمة بأن القدس الشريف والجامع الأقصى أمانة في أعناق الأجيال القادمة.

ويقدم الكتاب شرح مبسط ومفيد للأطفال والكبار للتعريف بالقضية، ويوضح فيه مكانة القدس، وماذا حدث في حي الشيخ جراح، ومن هم الصهاينة ومعالم عدوانهم على البلاد.

ويوجه الكتاب رسائل ومعلومات للأجيال القادمة عن الأقصى ومساحته ومشتملاته ، وما واجبنا تجاه المسجد الأقصى.

وأكد الأزهري أن حقيقة القضية الفلسطينية يجب توريثها إلى الأجيال القادمة للحفاظ على الأمانة والقدس يمثل رمزية في قلوبنا غير قابلة للاحتلال ولا التشويه.

وتابع، أن مصر قامت بدعم القضية الفلسطينية في العديد من المحاور ومنها فتح كافة المرافق المصرية لمساعدة الفلسطينيين مثل المستشفيات ومعبر رفح بالإضافة إلى إمداد الفلسطينيين بالمواد الغذائية التي يحتاجون إليها، مؤكدًا أن إسرائيل سعت بكل الطرق الملتوية الخبيثة إلى تزوير التاريخ بمنتهي الحرفية والعمق كما أنهم حاولوا تزوير حقيقة الحرب وهذا يؤكد أن القضية قضية وعي .

أسامة الأزهري القدس الشريف الأزهر الشريف الجامع الأقصى

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