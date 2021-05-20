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السيسي يوافق على قرض بـ 50 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة كورونا

11:43 ص الخميس 20 مايو 2021
السيسي يوافق على قرض بـ 50 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة كورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد-19- مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 175 لسنة 2021 بتخصيص 78ر 163 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة دمياط لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مشروع قرض الرئيس السيسي مواجهة كورونا البنك الدولي

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