مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة SUND AIR الألمانية

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة SUND AIR الألمانية، والقادمة من مطار دوسلدورف الدولي بألمانيا ، وكان علي متنها 171 سائحا، وذلك بعد توقف لفترة بسبب جائحة كورونا ، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا إلى الغردقة، لنقل الوفود السياحية .

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، قام فريق العلاقات العامة بالمطار، باستقبال الركاب بالورود والعمل علي إنهاء إجراءات وصولهم، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الركاب.

يذكر أن مطار الغردقة الدولى، قد استقبل الخميس الماضي، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة wizz air ، والقادمة من مطار بوخارست بدولة رومانيا وعلى متنها ١٩٠ راكبا .