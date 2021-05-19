الموجة الرابعة لكورونا.. متى تشهدها مصر وما أبرز توقعاتها؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن تعرض مصر لموجة رابعة من فيروس كورونا خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد "عنان" لمصراوي، أن مصر ستشهد بالفعل موجة رابعة من فيروس كورونا، ولكنها لن تكون خلال شهر يوليو المقبل وقد تكون بعد ذلك.

وأوضح أن هذه الموجة سيتم تحديدها بعد نهاية الشهر الحالي، ولكنها لن تكون خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وأشار إلى أن أغلب أعراض الموجة الرابعة من فيروس كورونا لن تختلف عن الأعراض المتعارف عليها في الموجات السابقة.

يذكر أن اعداد الإصابات في مصر تجاوزت حاجز ألف إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي، وهذه الأعداد هي التي تسجلها وزارة الصحة فقط.

وشهد المنحى الوبائي لمصر زيادة تدريجية وتصاعدا مستمرا في أعداد إصابات كورونا منذ مطلع مارس الماضي حتى الآن، بينما تتذبذب أعداد الوفيات بين 45 و60 حالة يومياً.​