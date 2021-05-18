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مصر وفرنسا والأردن يتفقون على تكثيف الاتصالات لوقف العنف في فلسطين

03:59 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مصر وفرنسا والأردن يتفقون على تكثيف الاتصالات لوقف العنف في فلسطين

السيسي يؤكد على ضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطي

كتب- محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان، تم التوافق بين الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.​

مصر فرنسا الأردن وقف العنف في فلسطين القدس إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي

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