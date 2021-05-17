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​الزراعة: تحصين أكثر من مليوني رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

09:05 م الإثنين 17 مايو 2021
​الزراعة: تحصين أكثر من مليوني رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

تحصين المواشي- أرشيفية

(مصراوي):

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تلقى تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة التي بدأت في 3 أبريل الماضي بجميع المحافظات؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و4 آلاف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينها مليون و505 آلاف و367 رأس أبقار، 438 ألفا و3 رؤوس أغنام، و61 ألفا و 271 رأس ماعز حتى 11 مايو الجاري.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

تحصين المواشي وزارة الزراعة الجلد العقدي جدري الأغنام

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