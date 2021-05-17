وزير الكهرباء لـ"مصراوي": الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح أمر مفروغ منه

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الإلكترونية للكهرباء أسهمت في تذليل عقبات كثيرة كان يعانيها المواطن، بالإضافة إلى تخفيف التكدس والزحام على مقرات شركات الكهرباء المختلفة، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح شاكر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، أن الحديث عن زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أمر مفروغ منه، وتم الإعلان عنه العام الماضي، مؤكدًا أنه تم مد فترة الدعم ثلاث سنوات لينتهي في 2025، بدلًا من العام المقبل، للتيسير على جموع المواطنين.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة للانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بتحديث وتطوير شبكات النقل والتوزيع، حتى تصبح قادرة على استيعاب جميع القدرات المنتجة، وكذلك أيضًا المضي قدمًا في بدء الربط الكهربائي بين مصر وقارات العالم المختلفة.

ونوه شاكر بأن الوزارة بدأت تفعيل خاصية تلقي شكاوى المواطنين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يمكن من خلالها تلقي كل الشكاوى، سواء أكانت شكاوى فواتير الكهرباء وكذلك الأعطال أم غيرها من الشكاوى التجارية أو الفنية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه عند قيام المشترك بتسجيل شكواه يمكن له متابعة حالة الشكوى بشكل مباشر والرد على استفسارات الشركة والرد عليه حتى الوصول إلى حل الشكوى والرد عليها بشكل نهائي من خلال الموقع ورقم الشكوى، ولا بد من قيام المشترك بتسجيل بياناته لأول مرة عبر الموقع، حيث تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات، أبرزها الرقم القومي واسم المشترك ورقم الهاتف والإيميل، من أجل التواصل معه.

وأضاف شاكر أن المنصة تتيح العديد من الخدمات، من بينها تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية، وكذلك التقديم على طلب الحصول على شهادة بيانات للمشتركين، بالإضافة إلى التقدم بشكاوى الكهرباء، لافتًا إلى أنه حاليًّا يتم التجهيز لتفعيل خدمة دفع فاتورة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه عند انتهاء العمل بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء سيتاح تقديم 17 خدمة من خلال المنصة، أبرزها تسجيل قراءة عداد الكهرباء، وكذلك دفع الفاتورة، والتقديم للحصول على توصيل التيار الكهربائي أو طلب تركيب عداد كهربائي أو استبداله.. وغيرها من الخدمات بشكل إلكتروني، وتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة وخدمة تغيير اسم صاحب العداد، وطلب فحص عداد.. وغيرها من الخدمات.