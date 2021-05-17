حصلنا على 30%.. "المهندسين" توضح حقيقة نسبتها في شركة "يوتن"

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت نقابة المهندسين حقيقة ما تم تداوله من الأكاذيب والبيانات المغلوطة المنسوبة إلى بعض المهندسين، الذين لم يوفقوا في انتخابات النقابة 2020، بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين صفوف المهندسين بغرض تصفية حسابات انتخابية.

وقال المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين، إن اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة هي قرارات المجلس الأعلى للنقابة ولا يوجد ما يمنع قانونًا من أن يكون عضو المجلس ممثلا فيها، مؤكدًا أنهم الأحرص بالدفاع عن حقوق النقابة.

وأضاف حشيش، في بيان، اليوم الإثنين، أنه منذ اختيار نقيب مهندسي مصر ومعه المهندس مؤمن شفيق أمينًا للصندوق، استردت النقابة نسبه التمثيل في أسهم الشركات لتكون 30% بدلا من 2.25% التي تركها المجلس السابق في مهب الريح، كما تم صرف توزيعات أرباح نقدية للنقابة لأول مرة منذ سنوات بعد مفاوضات مضنية مع الشريك الأجنبي.

وأوضح، أن نقيب مهندسي مصر وافق على ترشيحه لمجلس إدارة شركة "يوتن" وأصر على عدم تقاضي أي بدلات أو مكافآت، وتم تدوين ذلك بمحاضر المجلس الأعلى صراحة، وهو أمر مثبت بإدارة الشؤون المالية في النقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد حشيش أن المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة لا يتقاضون أي أتعاب أو بدلات نظير عملهم النقابي، بل ويساهمون بوقتهم ومجهودهم ومالهم الخاص لرفع شأن مهنة الهندسة والنقابة والمهندسين وخدمة مصرنا الحبيبة.

وتابع: "لا توجد أي تنسيقات أو ترتيبات مستقبلية مع أي مساهم من مساهمي شركة المهندس للتأمين وما ورد في ذلك إدعاءات باطلة".