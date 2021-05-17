رئيس البرلمان العربي يصل إلى القاهرة لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قادمًا من البحرين في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يترأس خلالها عدة فعاليات للبرلمان العربي، لبحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ويترأس العسومي الاجتماع الطاريء للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، غدًا الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس، وقطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي، الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويناقش الاجتماع طبقًا لبيان البرلمان العربي، الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

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