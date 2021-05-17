وزيرة الصحة: خطة لتصنيع لقاح "أسترازينيكا" في مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر

(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

ونوهت وزيرة الصحة إلى الاتصال الهاتفي الذي تم مع رئيس "منظمة الصحة العالمية" بالأمس، والذي أكد خلاله دعم المنظمة لكافة الخطوات التي تتخذها مصر لتوفير اللقاحات لمختلف المواطنين.

وتطرقت الوزيرة إلى ما يتم من تنسيق مع مختلف المسئولين المعنيين، سعيًا لتصنيع لقاح "أسترازينيكا" في مصر خلال الفترة المقبلة، بمصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر.