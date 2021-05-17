مصر للطيران تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي ATM

كتب- محمد عبيد:

تشارك شركة مصر للطيران، بملتقى ومعرض سوق السفر العربي "ATM 2021" بدبي، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى يوم ١٩ مايو الجاري، بحضور ١٣٠٠ عارضًا، يمثلون ٦٢ دولة حول العالم، تحت شعار "بزوغ فجر جديد لمستقبل السياحة والسفر".

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن المشاركة تأتي في ظروف استثنائية، تزامنا مع جائحة كورونًا، بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي، إضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي، والتي تحظي بها في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأضاف أن المعرض يعتبر واحدًا من أهم الفعاليات السياحية والسفر عالميًا بالنسبة لحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التزام مصر للطيران بتوفير رحلة سفر آمنة للركاب من خلال الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن عدد رحلات مصر للطيران بين القاهرة ومدن الإمارات (دبي، أبوظبي، الشارقة) وصل إلى أكثر من ٤٢ رحلة أسبوعيًا، ورحلة بين إسكندرية ودبي، بأحدث طائراتها مما يعكس حجم تدفق الحركة بين البلدين.

وتابع: "شاركت مصر للطيران ممثلة في القطاع التجاري، وقطاع الكرنك للسياحة بشركة الخطوط الجوية، ضمن الشركات المتواجدة في الجناح المصري المقام بالمعرض، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، والذي كان محل إقبال اهتمام العديد من زائري المعرض، حيث تضمن عرض ثري لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل قطاعاتها المختلفة ، والتي شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة ، فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات ، لدعم سبل التعاون مع عدد من الجهات ، وللمحافظة على حجم أعمال المقصد السياحي المصري.

وشارك من مصر للطيران وائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري ويوسف جاد، رئيس قطاع الكرنك للسياحة بالتعاون بالتنسيق مع عمرو عباس، مدير إقليم مصر للطيران بالإمارات العربية المتحدة.​