المترو: توقف حركة القطارات في محطة الدمرداش بالخط الأول
كتب- أسامة علي:
أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، توقف حركة القطارات بمحطة مترو الدمرداش بالخط الأول.
وقال بكير لـ"مصراوي"، إن الحركة تعمل بانتظام في الخط الأول للمترو من محطة المرج حتى الدمرداش، ومن محطة حلوان حتى أحمد عرابي، بينما لا تزال الحركة متوقفة من محطة الدمرداش حتى محطة عرابي في اتجاه المرج بسبب قطع الشبكة بغمرة.
ولفت إلى أن وحدات الصيانة بالمترو تعمل حاليًا على إصلاح العطل، وعودة الحركة للمترو مرة أخرى.
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