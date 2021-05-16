متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يصل إلى مطار أورلي في العاصمة الفرنسية

06:10 م الأحد 16 مايو 2021
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يصل إلى مطار أورلي في العاصمة الفرنسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات غدً الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإيليزيه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السفير بسام راضي مطار أورلي باريس فرنسا

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