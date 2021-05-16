متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يصل إلى مطار أورلي في العاصمة الفرنسية
06:10 م الأحد 16 مايو 2021
(مصراوي):
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات غدً الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإيليزيه.
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