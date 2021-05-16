لمواجهة الكيانات الوهمية.. "التعليم العالي" تعلن المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة

02:45 م الأحد 16 مايو 2021
لمواجهة الكيانات الوهمية.. "التعليم العالي" تعلن المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول منظومة المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المعاهد العالية الخاصة حالياً بلغ 190 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالي:

- 55 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا.

- 72 معهدًا خاصًا عاليًا للشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات.

- 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام.

- 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق.

- 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية.

- 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض.

- 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا

- 1 المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد؛ حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب؛ حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

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خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي المعاهد العالية الخاصة المعاهد الجامعات الحكومية

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