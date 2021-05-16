جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا بحوزته أجهزة لاسلكي وملابس مموهة

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، إنه أحبطت محاولة تهريب أجهزة لاسلكي وملابس مموهة مع راكب روسي، عقب وصوله من موسكو، أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه؛ لتضليل رجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، والعرض على الجهات المختصة.

اشتبه حافظ منشاري، مأمور الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الروسية، رحلة رقم 400 القادمة من موسكو، في راكب روسي الجنسية، 35 عامًا، وبتفتيش حقائبه عثر معه على 3 أجهزة لاسلكي مزودة بالشواحن الخاصة بها، و5 قطع ملابس مموهة تستخدم في الأغراض العسكرية.

وأمر أحمد إبراهيم، مدير الجمارك، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وعرض الأجهزة والملابس على الجهات المختصة.