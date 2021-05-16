لا يستطيع الحركة.. آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور محمد أبوالغار بعد إصابته بكورونا

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رسالة شكر للأطباء الذين قاموا بعلاحه إثر تعرضه لأزمة صحية بدأت منتصف شهر أبريل الماضي.

وكتب أبوالغار، عبر صفحتع، على فيسبوك: شعرت مساء يوم ١٥ أبريل ببعض الكحة الخفيفة ورغم أنني كنت قد أخذت الجرعة الثانية من عقار سينوفارم واتخذت جميع الإجراءات الوقائية إلا أنه في يوم ١٨ أبريل أجريت اختبار مسحة وكانت النتيجة إيجابية فانعزلت بالمنزل بحالة جيدة وأجريت أشعة مقطعية على الصدر، وكانت طبيعية وعند إعادتها يوم الثلاثاء يوم ١٨ أبريل ظهرت عليها أعراض الكورونا وتقرر دخولي المستشفى وأخذت العلاج كاملا بما في ذلك جرعات ضخمة من الكورتيزون ومضادات التجلط والمضادات الحيوية.

وتابع: وقد استمريت في المستشفى 12 يوما وتحسن موقف الرئتين ولكن كان هناك تجمعات دموية في عضلات الفخذين مما جعل الحركة مستحيلة وتقرر نقلي إلى المنزل لاستكمال العلاج بالمنزل، الحركة مستحيلة وأورام الفخذين صعبة ولكن بدأنا رحلة العلاج التي سوف تأخذ وقتا لا أعلمه.

وواصل أبوالغار: أشكر الأطباء الذين قاموا على علاجي وإدارة المستشفى التي رفضت أن أذكر اسمها، أرغب في كتابة قصة الكورونا بالكامل كقصة إنسانية.