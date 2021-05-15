​لجنة من وزارة الصحة تتفقد المستشفيات العامة والمركزية في الغربية

11:05 م السبت 15 مايو 2021
​لجنة من وزارة الصحة تتفقد المستشفيات العامة والمركزية في الغربية

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت لجنة من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور أحمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي وفريق من الجوده ومكافحة العدوى والتمريض والدكتور هشام شيحة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الغربية.

وتفقدت اللجنة مستشفيات المنشاوي وحميات طنطا وصدر طنطا وكفر الزيات، بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بتكثيف المرور على المستشفيات وتذليل العقبات وتوفير رعاية طبية للمواطنين؛ للوقوف على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الطوارئ تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وتوفر أسرة العزل والعناية وتوفير المستلزمات والواقيات والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات وتواجد الطواقم الطبية والالتزام بعدم تواجد زيارة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي - في تصريح صحفي اليوم - على تفعيل لجان الأكسجين واللجنه العلمية ولجنة الوفيات والمرور على المرضى؛ للوقوف على مشاكلهم وحلها.

وزارة الصحة الغربية أحمد البرعي المستشفيات العامة

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