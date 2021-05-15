لصناع دمياط.. تأثيث 2000 وحدة في مشروع إسكان المناطق العشوائية بالقاهرة

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإتاحة تأثيث ٢٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالي المناطق العشوائية "معًا والسلام والمحروسة" بمحافظة القاهرة لصالح الصناع في دمياط.

وقالت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن المبادرة تأتي لتوفير فرص تسويقية وتعاقدية بشكل آمن للصناع بالمدينة، خاصة بعد الانتهاء من تأثيث مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، وفقاً للبروتوكول المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية.

وأكدت على حرص كافة أجهزة الدولة المختلفة على دعم خطة تسويق منتجات الصناع من الأثاث الدمياطي، واستعادة مكانته على الخريطة المحلية وانطلاقه نحو العالمية.